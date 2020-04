Czy wzrasta w Lubuskiem bezrobocie z powodu pandemii koronawirusa? Na jaką pomoc mogą liczyć przedsiębiorcy?

Jak tłumaczy nam rzecznik prasowy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze, Aneta Janecka, teraz można się odnieść do marca, bo odnośnie kwietnia - statystyka jest podawana w miesiącu następującym po miesiącu sprawozdawczym. Także nie ma możliwości podania danych statystycznych za kwiecień. Z informacji, jakie mamy z PUP - bezrobocie rejestrowane ani gwałtownie nie rośnie, ani też gwałtownie nie spada. Skala zwolnień grupowych nie zwiększa się. Także sytuacja się ustabilizowała.

Czy z powodu pandemii koronawirusa widać już wzrost bezrobocia naszym województwie? Czy firmy jeszcze czekają na bieg wypadków i pomoc ze strony państwa? – pytają nasi Czytelnicy. A my sprawdzamy, jak wygląda sytuacja.

- Straciłem pracę, ale na razie się nie rejestruje. Czekam co się w najbliższych dniach wydarzy, może uda mi się gdzieś znaleźć zatrudnienie - mówi pan Jarek, kucharz.

- Wszyscy czekamy na rozwój wydarzeń. I na pomoc ze strony państwa przedsiębiorcom. Dopiero wtedy będzie wiadomo, jaka jest nasza sytuacja i co możemy zrobić. Mimo wszystko jestem optymistą, musi być dobrze - wmawiam sobie każdego dnia - dodaje pan Wiesław z Zielonej Góry.

- Na razie wszyscy czekają. Myślę, że za jakiś czas dopiero wyjdzie, ile tak naprawdę ludzi jest bez środków do życia - zauważa pani Jagoda, właścicielka salonu kosmetycznego.