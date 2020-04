Czy żużlowcy na pewno zgodzili się na cięcia wynagrodzeń?

Zgodnie z nowymi warunkami renegocjacji kontraktów żużlowcy mogą otrzymać maksymalnie 200 tys. zł na tzw. przygotowania do sezonu i 2500 zł za zdobyty punkt. Aneksy do kontraktów kluby będą mogły podpisywać z zawodnikami od 1 maja, wtedy zostanie otwarte tzw. okienko transferowe. Zarządców większości klubów dopiero czekają więc niełatwe rozmowy z żużlowcami, szczególnie z tymi, którzy do tej pory w lidze zarabiali najwięcej. Bo to im zostały zaproponowane największe cięcia wynagrodzeń.