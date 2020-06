Czytelnia w Sulechowie działa, można wypożyczać książki i prasę, kserować i skanować

Jedyny taki DJ Sołtys w Polsce. Grał na dachu, by ludziom było weselej

To, co zrobił i robi sołtys Lubikowa oraz jednocześnie radny gminy Przytoczna, można określić krótko: czad! - Po prostu chcę, by ludzie się uśmiechali - mówi zaskoczony naszym zainteresowaniem Paweł Rękawiecki. I dodaje, że to nie koniec!