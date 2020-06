Czytelnicy pytają o kontener przy szpitalu. A w nim... nowoczesny tomograf

Co to za kontener stoi przy szpitalu? - pytają Czytelnicy. - Czy to coś tymczasowego, związanego z remontem, czy stałe element leczenia? Dziwnie to wygląda. Jakoś tajemniczo. No to zdradzamy, co to za tajemnica.

Przy Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze stanął kontener, w którym ulokowany został nowy tomograf kupiony przez Samorząd Województwa z Funduszy Europejskich. - Diagnostyka obrazowa jest częścią walki z epidemią koronawirusa. Dodatkowy tomograf był zatem niezbędny w lecznicy - mówi marszałek Elżbieta Anna Polak. Koszt urządzenia ze stacją lekarską to blisko 3 mln zł. Pracownia diagnostyczna z nowoczesnym tomografem Nowa pracownia diagnostyczna, zlokalizowana w zewnętrznym kontenerze medycznym, to kolejna mobilna pracownia w Polsce, wyposażona w innowacyjny 128-warstwowy tomograf komputerowy GE Healthcare, który przyspieszy i ułatwi skuteczne rozpoznanie wirusa SARS-CoV-2 wśród pacjentów przybywających do placówki. – Tomograf Revolution EVO, umożliwiający sprawne zarządzanie dawką promieniowania i jednoczesną poprawę wykrywalności zmian o niskim kontraście, doskonale sprawdzi się w przypadku pacjentów, u których wymagane jest wykonanie wielu skanów lub ich częste powtarzanie. Dzięki technologii ASiR-V, sprzęt ten pozwala technikom na zastosowanie bardzo niskiej dawki promieniowania – nawet o 80% mniejszej w porównaniu do innych tomografów stosowanych w medycynie, bez utraty jakości obrazu. Innowacyjny system wspiera zatem zarówno pacjentów, jak i osoby wykonujące badanie. Może być on w przyszłości rozbudowany poprzez zakup dodatkowych specjalistycznych opcji klinicznych lub poprzez ich wypożyczenie w nowatorskim programie Smart Subscriptions. Dzięki temu, aparat będzie mógł korzystać m.in. ze sztucznej inteligencji czy najnowszego systemu rekonstrukcyjnego True Fidelity – mówi Grzegorz Gryszkiewicz, Menadżer Produktowy Tomografii Komputerowej GE Healthcare w Europie Północno-Wschodniej. Czytaj także Będzie więcej operacji. Potrzebna jest krew

Multidyscyplinarny aparat TK zainstalowany w Zielonej Górze został wyposażony w zaawansowane oprogramowanie, pomagające w diagnostyce pacjentów z podejrzeniem koronawirusa. Dzięki zautomatyzowanym aplikacjom Lung VCAR oraz Thoracic VCAR lekarze radiolodzy są w stanie sprawnie ocenić zmiany zachodzące w płucach i potwierdzić lub wykluczyć zakażenie COVID-19. Kompleksowa diagnostyka obrazowa – Dzięki nowemu tomografowi będziemy w stanie zapewnić naszym pacjentom zaawansowaną i kompleksową diagnostykę obrazową, która pozostaje kluczowa w walce z wirusem SARS-CoV-2 - dr n.med. Wojciech Wierzchołowski – Dzięki nowemu tomografowi będziemy w stanie zapewnić naszym pacjentom zaawansowaną i kompleksową diagnostykę obrazową, która pozostaje kluczowa w walce z wirusem SARS-CoV-2. Wykonanie skanu TK u pacjenta z podejrzeniem zapalenia płuc wywołanego przez koronawirusa, pozwala na postawienie szybkiej i precyzyjnej diagnozy, a w przypadku osób już zarażonych – na monitorowanie stanu pacjenta oraz ocenę rozległości zmian płucnych. Dodatkowo, wszystko dzieje się niemal w czasie rzeczywistym. Technologie zastosowane w Revolution EVO wspierają także naszych radiologów. Usprawnienie procedur i dostęp do dużej ilości informacji w krótkim czasie, pomaga im poprawić wydajność pracy. Ponadto, instalacja tomografu w kontenerze zwiększa bezpieczeństwo pacjentów poprzez możliwość całkowitego rozdzielenia chorych z podejrzeniem koronawirusa od innych pacjentów oczekujących na wykonanie tomografii – komentuje dr n. med. Wojciech Wierzchołowski, kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej ze Szpitala Uniwersyteckiego im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze.

Generalnym wykonawcą pracowni kontenerowej była firma JMP Medical.