Czytelnicy: w winobraniowym tłumie mało kto już ma maseczkę. Przestaliśmy się obawiać zachorowań, czy jesteśmy już pandemią zmęczeni?

Piszecie do nas wciąż: na Winobraniu ludzi w maseczkach można policzyć na palcach jednej ręki! Są olbrzymie tłumy, dystansu brak, a mimo to nie chronimy siebie i innych, zasłaniając twarz. Przykład idzie z góry. Zdarza nam się częściej słuchać celebrytów (niczego im nie umniejszając), niż lekarzy i naukowców.

Czy stosujesz się do obostrzeń, uczestnicząc w Winobraniu 2020 w Zielonej Górze?

– Takie schorzenie występuje tylko u osób z maksymalnie obniżoną odpornością, np. chorujących na AIDS . Noszenie maski nijak ma się do grzybicy. I tak, maski chronią nas i innych.

Nie pamiętamy już, co działo się zimą i wczesną wiosną?

Coraz chętniej różni znani mówią nam, że pandemii nie ma, a to wszystko jest „koronaściemą”. Jakbyśmy już zapomnieli, jakie dramatyczne chwile przeżywały zimą Włochy, Hiszpania, Chiny… Ale gdyby wszystko było tak fantastycznie, to chyba lecznice nie obawiałyby się drugiej, zimowej fali epidemii? A szpitale już martwią się, jak to pod koniec roku będzie.

To, co? Jak zwykle tylko kary zmobilizują nas do troski o zdrowie drugiego człowieka? Tych podczas Winobrania 2020 w Zielonej Górze ma nie brakować. Kontrole zapowiedziała policja.