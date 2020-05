Czytelniczka: ludzie wracają do pracy, miejskie autobusy są coraz bardziej przepełnione. A rozkład jazdy wciąż się nie zmienia!

Nasza Czytelniczka, pani Katarzyna, napisała do nas z prośbą o interwencję. Zielononogórzanka zauważa, że coraz więcej ludzi wraca do pracy, stąd w autobusach Miejskiego Zakładu Komunikacji robi się tłoczno. A mimo to nadal obowiązuje w mieście rozkład weekendowy. - Tak na pewno nie unikniemy wirusa! - denerwuje się mieszkanka.

W czasie epidemii koronawirusaMiejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze w marcu wprowadził pewne zmiany. W dni robocze autobusy zaczęły kursować zgodnie z sobotnim rozkładem jazdy. Obecnie mieszkańcy zauważają, że coraz więcej zielonogórzan wraca do pracy. W miejskim transporcie robi się więc tłok. A to, według nich, nie sprzyja bezpieczeństwu pasażerów. Czytelniczka: rozumiem sytuację, ale czas się obudzić i wracać do pracy - Chcę nagłośnić sprawę dotyczącą zielonogórskiego Miejskiego Zakładu Komunikacji - zwróciła się do naszej redakcji Czytelniczka, pani Katarzyna z Zielonej Góry. - Kontaktuję się nie nie tylko w imieniu swoim, ale również moich kolegów i koleżanek. Autobusy nadal jeżdżą w rozkładzie weekendowym, trwa to już około dwóch miesięcy. Rozumiem sytuację, jednak czas się obudzić i wracać do pracy. Zobacz galerię (11 zdjęć) W autobusach jest bardzo tłoczno, pasażer jeden obok drugiego, dosłownie twarzą w twarz. Tak na pewno nie unikniemy wirusa, nawet sytuacja sprzyja zarażaniu się - mówi pani Katarzyna. Mieszkanka twierdzi, że autobusy Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze są przepełnione Zielonogórzanka zauważa, że przepełnione autobusy są tylko jednym z kłopotów. Zdarza się, że brakuje dojazdu do pracy, trzeba jechać z przesiadkami. - Często nie można zdążyć albo trzeba wyjść wcześniej z pracy, a pracodawcy też kończy się cierpliwość - denerwuje się mieszkanka. - MZK nie odpisuje na wiadomości dotyczące sytuacji, jakby nie było problemu. Nie ma informacji, kiedy to się skończy. Bilety nadal są drogie, a komfort jazdy żaden. Miejski Zakład Komunikacji w Zielonej Górze: wprowadzamy nowe rozkłady jazdy Dyrektor MZK w Zielonej Górze, Barbara Langner tłumaczy nam, że już 1 czerwca zostanie uruchomiona nowa pętla autobusowa przy osiedlu Czarkowo. - W związku z tym i z potrzebą racjonalizacji oferty przewozowej w oparciu o badania, analizę wpływających wniosków w porozumieniu z miastem 1 czerwca wprowadzamy nowe rozkłady jazdy - wyjaśnia B. Langner. - Od 1 czerwca autobusy będą kursowały według nowego rozkładu jazdy, który będzie obowiązywał w okresie 1 czerwca-31 sierpnia. Teraz rozwieszane są na przystankach żółte tabliczki z nowymi rozkładami jazdy. - Obecnie wprowadzamy nowy rozkład jazdy do internetu i będzie dostępny najpóźniej od piątku - zapewnia nas jeszcze Barbara Langner. - O zmianach będziemy informować na naszej stronie internetowej i za pośrednictwem mediów. Zmiany w rozkładzie jazdy autobusów MZK w Zielonej Górze od 1 czerwca Co zmieni się od 1 czerwca? Do nowej pętli przy os. Czarkowo zostają wydłużone trasy linii nr: 5,

9,

19,

39,

44,

N2. Zaś dotychczasowy przystanek początkowy zlokalizowany przy ulicy Batorego zostaje zlikwidowany. Likwidacji ulegnie także linia nr 23 – jej kursy zostaną włączone do rozkładu jazdy linii nr 19. Zielona Góra stawia nowoczesne ładowarki: Co jeszcze? Autobusy linii nr 19 będą kursowały w dwóch wariantach:

19: OS.CZARKOWO – Łężyca-Odrzańska – Batorego – Kupiecka – Bohaterów Westerplatte – Dworzec Główny – Staszica – Waryńskiego – Podgórna – Szosa Kisielińska – Os. Pomorskie – OS. ŚLĄSKIE. Oraz: 19A: ŁĘŻYCA – Łężyca-Odrzańska – Batorego – Kupiecka – Bohaterów Westerplatte – DWORZEC GŁÓWNY. Dobra wiadomość dla pracowników Parku Technologicznego w Nowym Kisielinie. Wybrane kursy linii nr 0 i 80 zostają wydłużone od ulicy Wrocławskiej przez Park Technologiczny do pętli PKP Nowy Kisielin. Za to zlikwidowane zostają linie nr: 7, 11 i 23. W zamian za zlikwidowaną linię nr 7 zwiększona zostaje częstotliwość kursowania autobusów linii nr 14. Do pętli przy ul. Wyspiańskiego zamiast autobusów linii nr 11 i 23 dojadą te linii nr 27 (ich trasa zostaje wydłużona z Dworca Głównego do pętli przy Wyspiańskiego). Często jeździsz miejskim transportem w Zielonej Górze? W ogóle nie korzystam z miejskiego transportu. 0.00% Zdarza mi się od czasu do czasu. 0.00% Tak, bardzo często. 0.00% Autobusy linii nr 17 nie będą już obsługiwały osiedla Leśnego. Ich trasa zostaje skrócona do pętli przy ulicy Wyczółkowskiego. W zamian trasa linii nr 25 zostaje wydłużona z ulicy Wyczółkowskiego do pętli na os. Leśnym. Zmiany w liniach autobusów MZK w Zielonej Górze Ponadto zostają wprowadzone kolejne zmiany: Linia nr 5: autobusy tej linii będą kursowały na trasie: Zobacz galerię (11 zdjęć) OS.CZARKOWO – Łężyca-Odrzańska – Batorego – Trasa Północna – Mechaników – Os. Zdrojowe – Ruczajowa – Trasa Północna – Sulechowska – Staszica – Dworzec Gł. – Bohaterów Westerplatte – al. Wojska Polskiego – WYCZÓŁKOWSKIEGO

Linia nr 21: od ulicy Bohaterów Westerplatte autobusy pojadą ulicami Kupiecką, Herberta do ulicy Objazdowej. Linie nr 22A i 22B zostają zlikwidowane. W zamian będą kursowały autobusy linii nr 22 na trasie Dworzec Główny – Krępa. POLECAMY Z REGIONU Wiemy, co z tegorocznym zielonogórskim świętem studentów

Czy krowa z cielakiem zdechła czy się utopiła? Co się stało?

Popularny w regionie park otwarty. Zdziwicie się zasadami Skontaktuj się z dziennikarzami "Gazety Lubuskiej" KONTAKT Wideo