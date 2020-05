Czytelniczka: Podpowiadam, gdzie warto się wybrać, bo zapomnieliśmy o tym miejscu

Wolsztyn to nie tylko parowozy, to także piękne jeziora, park, pałac...

- Moi znajomi często zadają mi pytanie, gdzie pojechać z rodziną, żeby spokojnie pospacerować? Dzika Ochla, Zatonie, Las Odrzański i inne miejsca wokół Zielonej Góry są bardzo popularnie i za dużo tam podczas weekendów ludzi - mówią. No to ostatnio pokazałam im zdjęcia z Wolsztyna. Nie mogli uwierzyć, że jeszcze tam nie byli. Przecież to nie koniec świata - komentowali. - Kiedyś miasto należało do województwa zielonogórskiego, gazeta o nim często pisała. Potem, jak Wolsztyn przeszedł czy powrócił do Wielkopolski, to jakoś o nim zapomnieliśmy. A szkoda. Trzeba na nowo odkryć to miejsce. Bo Wolsztyn to nie tylko parowozy.