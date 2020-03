Czytelniczka skarży się na zatłoczone autobusy, którym codziennie musi dojeżdżać do pracy. Firma i MZK natychmiast interweniują

- Proszę o interwencję w sprawie przeładowanych autobusów - napisała do nas Czytelniczka, mieszkanka Zielonej Góry. - Dojeżdżam codziennie autobusem linii 25 o godz.6.23 do siedziby firmy E-obuwie. Nikt nie monitoruje liczby pasażerów. Co z tego, że uważam w pracy, skoro w drodze do niej jestem narażona na zarażenie? Proszę o interwencję, jeśli to możliwe.