Czytelniczki przysłały zdjęcia i film niecodziennego zjawiska na niebie. Czym jest zaobserwowany przez nie migoczący obiekt?

Do naszej redakcji odezwała się Czytelniczka z Sulechowa zaintrygowana tym, co udało jej się zaobserwować na niebie. Przysłała nam zdjęcia oraz krótki film. Zaznaczyła również, że nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie "zauważalne nagłe ruchy obiektu w różnych kierunkach, po linii prostej, zygzakiem, w krótkich odległościach". Jak się okazało, nie ona jedna widziała tego typu zjawisko. Podobnych obserwacji dokonała także pani Daria w okolicach Szprotawy. Czym zatem jest przedmiot ich obserwacji? Gwiazda, planeta, satelita, ISS? A może inny, bliżej niezidentyfikowany obiekt? Zapytaliśmy eksperta.

"Obiekt" pojawia się zazwyczaj ok. godz. 20.00 i można go obserwować do ok. 23.00 (...) Bardzo wyraźny obiekt na niebie poruszający się w linii prostej "Chciałabym podzielić się ciekawą obserwacją. Otóż od pewnego czasu, wpatrując się w niebo wieczorem (przy sprzyjających warunkach pogodowych, oczywiście), zauważyłam pewien bardzo wyraźny obiekt. Wygląda jak białe migoczące światełko, jak po prostu duża gwiazda, jakich pełno na niebie w pogodną noc, ale... nie byłoby w tym nic niezwykłego, gdyby nie zauważalne nagłe ruchy tegoż obiektu w różnych kierunkach, po linii prostej, zygzakiem, w krótkich odległościach. Trzeba przyjrzeć się

dłużej, aby to zauważyć" - pisze Czytelniczka.

Pojawia się zazwyczaj około godz. 20.00 "Według moich obserwacji (po raz pierwszy dostrzegłam dany obiekt w marcu zeszłego roku), "obiekt" pojawia się zazwyczaj ok. godz. 20.00 i można go obserwować do ok. 23:00, potem nie wiem, ale jest trochę trudniej wypatrzyć go przy całym gwieździstym

niebie. Mimo to rzuca się w oczy, bo jest po prostu wyraźny i większy od zwykłych gwiazd, a poza tym optycznie bliższy.

W gronie znajomych padały rozmaite teorie, określenia co do "obiektu", mianowicie, dron, zagubiony samolot, satelita, pomiar jakości powietrza (...)"

Czytelniczka przesłała do naszej redakcji krótki film oraz zdjęcia ze swoich obserwacji. Podkreśliła jednocześnie, że nie oddają one rzeczywistości, bowiem zostały wykonane telefonem przy maksymalnym zbliżeniu. Zaznaczyła jednak, że mimo to można dostrzec ruchy obiektu, poza lekkimi drganiami przy nagrywaniu.

Co zaobserwowała czytelniczka z Sulechowa? Faktem jest, że ludzi coraz częściej ciekawi to, czego nie są w stanie wyjaśnić. W dobie smartfonów są w stanie w prosty i szybki sposób zebrać materiał dowodowy w postaci wykonanego zdjęcia, nagranego filmu czy zarejestrowanego dźwięku. I to właśnie amatorskie fotografie lub filmy są często punktem wyjścia do wyjaśniania historii mówiących o intrygujących obiektach zaobserwowanych między innymi na niebie. Co zatem było przedmiotem obserwacji czytelniczki z Sulechowa? O pomoc zapytaliśmy eksperta.

Planety w przeciwieństwie do gwiazd nie migają, bo nie są punktowymi źródłami światła.

Efekt "migotania gwiazd" - Ten obiekt czy też obiekty są najwyraźniej widoczne od dawna i nie są niczym niezwykłym. Wydaje mi się, że jest to gwiazda i to niekoniecznie zawsze ta sama. Zjawisko drgań obrazu gwiazdy a czasem zmiany kolorów jest to tzw. "migotanie gwiazd" - wyjaśnia dr Marek Sendyk. Z przykładem takiej obserwacji, możecie zapoznać się na poniższym filmie. Przykład migającej gwiazdy na półkuli południowej:

Deformacja obrazu i zmiana położenia gwiazdy - Najczęściej migotanie gwiazd widoczne jest dla gwiazd, które są nisko nad horyzontem, a nasila się gdy akurat w tym kierunku znajdują się np. budynki, znad których unosi się ciepłe powietrze. Wówczas poruszające się chaotycznie warstwy ciepłego i zimnego a co za tym idzie rzadszego (np. gorące powietrze w balonie na rozgrzane powietrze jest rzadsze i w sumie lżejsze i dlatego lata) i gęstszego powietrza wytwarzają ciągle zmieniające się układy jakby soczewek deformujących obraz i położenie gwiazdy, a czasem rozszczepiając je na kolory tęczy, jak to się dzieje w pryzmacie - wyjaśnia dr Marek Sendyk. Ekspert dodaje również, że planety w przeciwieństwie do gwiazd nie migają, bo nie są punktowymi źródłami światła.

Podobne zjawisko zaobserwowane w okolicach Szprotawy Jak się okazało, Czytelniczka z Sulechowa, nie była jedyną osobą, która widziała na niebie wspomniane wcześniej zjawisko. Podobnych obserwacji dokonała także Daria Lipiec w okolicach Szprotawy. Jej fotografie wykonane za pomocą dużej ogniskowej idealnie ukazują to, co mogliśmy obserwować na powyższym filmie. Zmienna jasność, pozycja, kolor obiektu, obserwowanego przez atmosferę, wskazuje, że może i najprawdopodobniej jest to właśnie gwiazda.

Obu paniom gratulujemy czujnego oka i życzymy dalszych przyjemności z podniebnych obserwacji.