Czytelnik alarmuje, że ktoś poniszczył ścieżki, drzewka przy zielonogórskim parku linowym. Wiesz coś o sprawie? Zgłoś to na policję!

Do naszej redakcji napisał zdenerwowany pan Marcin, który poinformował nas o sytuacji, mającej miejsce przy orliku oraz parku linowym nieopodal Doliny Gęśnika.

Wszystko wskazuje więc na to, że miejski monitoring zadziałał.

- Mieliśmy już zgłoszenie w tej sprawie - mówi podinsp. Małgorzata Barska z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze. - Mamy zgłoszenie od Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Będzie prowadzone postępowanie w tej sprawie. Jeżeli ktokolwiek z Czytelników ma też jeszcze jakieś informacje na ten temat, to bardzo prosimy o kontakt z wydziałem prewencji Komendy Miejskiej Policji.

Zmiany w Dolinie Gęśnika

Przy okazji sprawdzamy, jak postępują prace w Dolinie Gęśnika. Tutaj wiosna w pełni. Śpiewają ptaki, kwitną drzewa owocowe. Warto jednak pamiętać, że wciąż trwają tu prace i to teren budowy. Ale zmienia się wiele. Obecnie praca wre na plaży, która ma być jedną z atrakcji tego miejsca. Robotnicy prowadzą drobne naprawy przy mostkach, ale i specjalnych pomostach, gdzie w przyszłości pojawią się specjalne siatki, na których będzie można poleżeć i odpocząć nad wodą.

Widać też nowe nasadzenia drzew. I to w dużej liczbie. Mowa tu o części terenu zielonego od strony ul. Sulechowskiej.

ZOBACZ TEŻ: DOLINA GĘŚNIKA ROZKOPANA. CO SIĘ ZMIENI?

Co tu jeszcze będzie?

Na skarpach pojawiły się już nowe zejścia do tego terenu zielonego. I to w paru punktach. Ale wywołują one pewne pytania. Interpelację w tej sprawie składał radny KO Sławomir Kotylak. Pytał o modernizację istniejącego ciągu pieszego, przebiegającego przez Dolinę od strony ul. Strumykowej. Chodzi o punkt, sąsiadujący z Ogródkami Działkowymi ROD Kolejarz. W jednym z miejsc, jak relacjonuje radny, nie ułożono kostki brukowej. Radny prosił o niezwłoczne dokończenie prac.