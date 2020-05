Czytelnik: mam domek letniskowy na polu namiotowym. Czy w dobie epidemii koronawirusa będę mógł się do niego dostać?

Czy w czasie epidemii koronawirusa można korzystać z campingu? Do naszej redakcji zadzwonił Czytelnik, który ma domek letniskowy nad morzem. Problem w tym, że budynek mieści się na polu namiotowym. - Nikt nie potrafi mi powiedzieć, czy będę mógł się tam dostać, wszyscy obawiają się kar. A przecież hotele, po przerwie spowodowanej koronawirusem, już działają. To jak to jest?

- Mam domek na polu namiotowym - zadzwonił do nas Czytelnik. - Dzwonię po różnych instytucjach i próbuję się dowiedzieć, jak to jest z korzystaniem z takich miejsc w czasie epidemii koronawirusa. Ale nie mogę uzyskać odpowiedzi, choć dzwoniłem już do naprawdę wielu miejsc. KORONAWIRUS W LUBUSKIEM. SYTUACJA W REGIONIE. BIEŻĄCE INFORMACJE RAPORT Nasz Czytelnik zauważa, że w obecnej sytuacji domek letniskowy to świetne rozwiązanie. Bo oddalony od innych zabudowań, pośrodku dzikiej przyrody. "Dopuszczalne jest prowadzenie działalności pól namiotowych" Z tymi, a także innymi pytaniami zwróciliśmy się do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Spytaliśmy, co z wytycznymi dotyczącymi tej gałęzi gospodarki. - Od 4 maja bieżącego roku dopuszczalne jest prowadzenie działalności pól namiotowych, które są definiowane w rozporządzeniu Rady Ministrów (z 2 maja 2020 r. sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii) jako "inny obiekt" świadczący usługi hotelarskie - otrzymaliśmy odpowiedź z Centrum Informacyjnego Rządu. Koronawirus a campingi. Jakie czekają obostrzenia właścicieli i pracowników? Okazuje się, że obostrzeń i zaleceń w przypadku campingów w dobie koronawirusa jest całkiem sporo. Oczywiście należy zachować odpowiednie dystanse pomiędzy stanowiskami pracy, podzielić (jeśli to możliwe) zadania, by jak najdłużej mogły być one realizowane zdalnie. Właścicielom takich miejsc rekomendowana jest też organizacja czasu pracy z uwzględnieniem systemu zmianowego. Poza tym służby porządkowe i pracownicy, którzy mają kontakt z turystami, muszą mieć zapewnione maseczki, rękawiczki, preparaty do dezynfekcji rąk. Mało? Na campingach obecnie należy też wietrzyć pomieszczenia, ograniczyć spotkania. Wytycznych dla pracowników takich miejsc też jest o wiele więcej. Oczywiście należy przestrzegać zasad higieny, zasłaniać usta i nos, zachować bezpieczne odległości, dezynfekować powierzchnie dotykowe. Jesteś turystą? To powinieneś dostosować się do zasad panujących na campingu Nie tylko pracownicy campingów muszą przestrzegać szeregu zasad i obostrzeń. Na takim terenie, przy wejściu, powinny pojawić się informacje o zasadach zachowania higieny. A turyści powinni te nowe wytyczne zaakceptować. Co więcej! Potwierdzić to własnoręcznym podpisem. Jakie ograniczenia i zasady jeszcze nas czekają? - Ograniczenie dostępu do recepcji tylko dla 1 klienta .

. - W ramach jednego stanowiska może przebywać tylko rodzina lub osoby, które wspólnie ze sobą mieszkają.

- Rejestracja obejmuje wszystkich turystów na campingu.

- Obowiązuje ograniczenie liczby turystów, w zależności od wielkości obiektu.

- Goście powinni mieć też zapewnione środki do dezynfekcji (płyny dezynfekcyjne).

(płyny dezynfekcyjne). - Należy dezynfekować ręce przy wejściu do części wspólnych campingów.

przy wejściu do części wspólnych campingów. - Należy zachować bezpieczne odległości.

Źródło: gov.pl To tylko najważniejsze z wytycznych na campingach.