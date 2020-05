Czytelnik twierdzi, że dodzwonić się do zielonogórskiego wydziału komunikacji trudno, a załatwić sprawy wciąż przecież trzeba

- Prosiłbym was o interwencję z sprawie Wydziału Komunikacji w Zielonej Górze - skontaktował się z nami Czytelnik (dane do wiadomości redakcji). - Dwa razy po godzinnym dzwonieniu na numer podany na ich stronie, pofatygowałem się tam osobiście.

- Spotkania w wydziale nadal będą umawiane przede wszystkim drogę elektroniczną poprzez e-mail, a w ostateczności telefonicznie.

M. Zapotoczna informuje także, że do wydziału wpuszczanych jest maksymalnie 11 interesantów, w tym: 5 do rejestracji, 2 do zmian w opisie dowodu rejestracyjnego, 2 do odbioru dowodu i 2 do odbierania uprawnień do kierowania.

