Czytelnik: - Wyłączają nam oświetlenie i panują ciemności. Dlaczego?

Wyłączenie prądu od 24.00 do 4.00 rano

Według zapisów art. 36 ustawy, kierownicy jednostek sektora finansów publicznych od 1 grudnia do 31 grudnia 2022 r. mają zredukować zużycie energii elektrycznej w zajmowanych budynkach lub częściach budynków oraz przez wykorzystywane urządzenia techniczne, instalacje i pojazdy o 10 proc. w stosunku do średniej z lat 2018-2019. Natomiast w 2023 roku mają ograniczyć o 10 proc. energię w stosunku do zużycia z 2022 r. Kto tego obowiązku nie wykona, ma podlegać karze. Dlatego w wielu miejscach mniej niebezpiecznych, niezagrażających zdrowiu i niebezpieczeństwu mieszkńców i w godzinach nocnych od 24.00 do 4.00 rano następuje wyłączanie prądu.