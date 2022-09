Czytelnik z Zielonej Góry próbował pomóc mamie w sprawie urzędowej: - To jest jakaś kołomyja - stwierdził

Emerytura. Historia Czytelnika

– Zdarzyło się, że moja mama, która ma kłopoty ze słuchem i poruszaniem się, nie zdążyła podejść do drzwi, kiedy dzwonił listonosz z emeryturą. Zostawił awizo. Sama nie pójdzie, to napisała mi pełnomocnictwo. Na poczcie się okazało, że musi przyjść. To jest jakaś kołomyja – opowiada historię Czytelnik z Zielonej Góry. – Może też podpisać pełnomocnictwo w obecności listonosza. Ale problem jest taki, że nie wiadomo, kiedy on przyjdzie, czy w ogóle. Nie mogę czekać u mamy na niego całymi dniami.

Na portalu Poczty Polskiej rzeczywiście można przeczytać informację, że upoważnienie kogoś do odbioru emerytury np. przez Internet nie jest możliwe.