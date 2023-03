Czytelnik zdębiał, kiedy zobaczył te roboty w środku lasu koło Zielonej Góry

Inwestycje w lesie. Widok poraził Czytelnika

Nasz Czytelnik pamiętał galerię zdjęć Gazety Lubuskiej sprzed czterech lat, w której można było zobaczyć zdjęcia pomnika przyrody "Źródlana Dąbrowa" w Świdnicy. - „Źródlana Dąbrowę” tworzą źródła potoków z siedliskami rzadkich roślin. W tym miejscu wciąż znaleźć można cudowny krajobraz, pełen mchów, paproci. Jeśli drzewo upada od wiatru, to staje się częścią wielkiego ekosystemu. Na co dzień teren nie jest dostępny dla mieszkańców. Tutaj to przyroda rządzi się własnymi prawami i ma pierwszeństwo - pisaliśmy wówczas.

- Jakże inaczej dzisiaj wygląda ten teren - poskarżył się redakcji. Czytelnik zwrócił uwagę na roboty wykonywane na tym terenie, zwłaszcza na budowanie wysokich krawężników, wycinkę drzew, wyłożenie tłucznia i pokrycie go siatką.