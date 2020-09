Czytelnik: Znów nie działa napis na osiedlu Przyjaźni. Byłoby dobrze, gdyby na czas Winobrania go naprawiono!

- Parę razy już pisaliście o tym naszym napisie na osiedlu Przyjaźni - zadzwonił do nas w poniedziałek mieszkaniec, pan Janusz. - Chciałem poinformować, że on znów nie działa. I dowiedzieć się, dlaczego. Przyglądam się tej instalacji z wielką uwagą. Wydaje mi się, że postawiono baterie słoneczne. A napis nie świeci.

Dobrze by było, gdyby chociaż na Winobranie udało się go uruchomić. By instalację widać było z daleka.