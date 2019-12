DĄBROWA Pożar baraku mieszkalnego. W środku była butla z gazem [ZDJĘCIA]

W czwartek, 19 grudnia, strażacy OSP Zabór ruszyli do walki z pożarem baraku mieszkalnego w miejscowości Dąbrowa. Kiedy gasili pożar okazało się, ze w środku jest butla z gazem. Pożar wybuchł około godz. 20.40. Na miejsce pożaru do miejscowości Dąbrowa ruszyli druhowie OSP Zabór. Palił się barak z funkcją mieszkalną. Do pomocy wyjechała też jednostka OSP Stary Kisielin. Na miejsce dotarła także zawodowa straż pożarna z Zielonej Góry. Jak informuje OSP Zabór podczas gaszenia okazało się, że w baraku jest butla z gazem, która w każdej chwili mogła eksplodować. Strażacy pożar opanowali i na szczęście nikomu nic się nie stało. WIDEO: Bezdomni umierają z zimna w pustostanach i altanach ogrodowych. Każdy może im pomóc!

OSP Zabór