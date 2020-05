Damian, Milan i Bartek znów pokazują, co potrafią zrobić z hulajnogą

Damian, Milan i Bartek nie mogli się doczekać, kiedy znów poszaleją na hulajnodze. No i mogą teraz wrócić do swojej pasji Dziś doceniają to, co kiedyś traktowali, jak normalną rzecz, Zobaczcie, co potrafią.

Nastolatków spotykamy w Parku Tysiąclecia w Zielonej Górze. Tworzą zgraną paczkę i wzajemnie się wspierają. Bardzo brakowało im spotkań na świeżym powietrzu i jazd na hulajnodze w skate parku. Wreszcie można powrócić do tego, co lubią najbardziej w wolnym czasie robić. Czytaj także Co się dzieje na torach i na dworcach w dobie pandemii koronawirusa?

Jeździmy na hulajnodze, nie zapominając o zasadach bezpieczeństwa Milan na hulajnodze jeździ od dwóch lat, Damian i Bartek od roku. Niby niedługo, ale umiejętności chłopców wywołują podziw nie tylko ich koleżanek.

- Obserwuję ich tu od kilku dni - przyznaje pani Jadwiga, która mieszka niedaleko Parku Tysiąclecia. - Miło popatrzeć, jak sobie tu zgodnie jeżdżą. Ja w młodości też jeździłam na hulajnodze. Ale taki akrobacji nigdy nie wyczyniałam. Zresztą wtedy nikt nie miał takich pomysłów i możliwości. Nie było przecież takich podjazdów, zjazdów itd.

Chłopcy przyznają, że z czasem każdy nabiera pewności. Ale trzeba być cały czas ostrożnym i zachowywać zasady bezpieczeństwa. Wszyscy tu o tym dbają.

Na hulajnodze jeżdżą dziś dzieci jak i dorośli Moda na hulajnogi powróciła po wielu latach przerwy pod koniec lata 90. W wielu krajach przypomniano sobie o tym urządzeniu, które służyło głównie do zabawy dla dzieci. Dziś hulajnogi - w tym także elektryczne - spotkać można na ulicach miast jako alternatywny sposób komunikacji. Nie tylko dzięki miejskim rowerom, ale także hulajnogom, możemy przemieszczać się dbając o swoją kondycję i ekologię.