Daniela Doba, piękna mieszkanka Krosna Odrzańskiego za kilka dni wystąpi w finale konkursu piękności Polska Miss 2022

W finale wojewódzkiego konkursu Daniela dostała zieloną kartę, dzięki czemu znalazła się w głównym finale Polska Miss 2022.

- Był to pierwszy raz kiedy spróbowałam swoich sił w konkursie piękności i jestem dumna ze znalazłam odwagę i siłę, by zacząć realizować najskrytsze marzenia - opowiada Daniela. - Już jako mała dziewczynka oglądając w telewizji wraz z moimi dziadkami konkurs Miss Polski pamiętam, jak mówiłam: "Babciu! To kiedyś będę ja!".