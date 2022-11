Dar serca z Chin dla Marceliny ze Szprotawy! Wspaniałe wieści od burmistrza!

Marcelina Sakuta ze Szprotawy ma 17 lat i cierpi na wrodzoną wad serca - zwężenie prawego i lewego ujścia tętniczego, niedomykalność zastawki płucnej i aortalnej, padaczkę, polisplenię.

Śmiertelną wadę zdiagnozowano u niej zaraz po porodzie. Lekarze dawali jej trzy dni życia...

Za Marceliną już wiele poważnych operacji, które ratowały jej życie, lecz żadna nie zagwarantowała bezpiecznej przyszłości. Jedna z nich zakończyła się wieloma komplikacjami. Doszło do udaru mózgu, skazy krwotocznej i sepsy. Struktury mózgu zostały uszkodzone, a dziewczynka trafiła pod respirator na ponad trzy miesiące.

Z czasem było coraz gorzej. Zdiagnozowano epilepsję, choroby genetyczne, niewydolność wątroby. - Marcelina słabnie z dnia na dzień, powoli ulatuje z niej życie - opowiada jej mama.

Przypadek tak złożonej wady serca, jaką ma Marcelina jest niezwykle rzadki, jeśli nie jedyny. W tym momencie trwa kwalifikacja do operacji w Bostonie i w Stanford, która ma się odbyć już wkrótce. Wszystkie wyniki i niezbędne badania są rozpatrywane przez najwyższej klasy specjalistów. - To prawdziwy wyścig z czasem - stwierdza mama. - Stan Marcelki jest dramatyczny. W grudniu skończy 18 lat. Boimy się, że zamiast świętowania jej pełnoletności będziemy przeżywać utracone szanse leczenia. Wejście w dorosłość wykluczy ją bowiem z możliwości, które daje kardiochirurgia dziecięca. Cała nadzieja i wiara w nauce oraz doświadczeniu zagranicznych lekarzy. Ufamy, że dzisiejsza medycyna da szansę na życie naszej córki. Jeśli to się uda musimy być gotowi. Ceny zagranicznych operacji serca są kosmicznie drogie. Jesteśmy świadomi, że nigdy sami nie zdołamy podołać takim kosztom. Postanowiliśmy zacząć zbiórkę już dziś, by nie tracić ani chwili.