Daria Szpak - Zielonogórzanka na Wyspach: " W życiu trzeba odnaleźć swoje miejsce "

Skończyła 18 lat i jak sama przyznaje: życie obróciło się do góry nogami - napisała właśnie maturę i stanęła przed decyzją co robić dalej. Wszyscy jej znajomi wybrali już studia. Podjęła decyzję, aby zastosować tzw. “gap year” - roczną przerwę w nauce, po to, aby poznać lepiej siebie, swoje pragnienia i poczynić dalsze, racjonalne plany. Chciała też zobaczyć trochę świata - poza Czechami i Niemcami, które poznała jako dziecko. Od tej decyzji zaczęła się życiowa przygoda Darii Szpak – Zielonogórzanki na Wyspach, której podążanie za pasją może być inspiracją dla wielu.

Pierwszy wyjazd

- Rodzina, co zrozumiałe, nie była zachwycona pomysłem, ale ja postanowiłam wyjechać. Znalazłam krótkoterminową pracę w restauracji prowadzonej przez moją ciocię w Niemczech I jako, że jestem osobą oszczędną, udało mi się odłożyć trochę funduszy na pierwszy wyjazd. To było szaleństwo – opowiada Pani Daria i dodaje:

- Z partnerem z którym byłam w tamtym czasie zaczęliśmy rozmawiać o niskobudżetowym wyjeździe do Turcji. Całe nasze wyposażenie stanowił duży plecak, namiot i kuchenka kempingowa. Fundusze, jakie udało się zebrać, okazały się nie być wystarczającymi na to, żeby poruszać się jakimkolwiek publicznym transportem. Z Zielonej Góry przez Bałkany aż do Turcji przemieszczałam się…autostopem! Spełniłam moje pierwsze duże marzenie! Mój świat otworzył się na niezliczoną liczbę kultur, smaków i ludzi, których spotkałam po drodze.