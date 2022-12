Dariusz Kamol Kamys: Jestem szczęściarzem, bo żyję z pasji...

Trudno znaleźć osobę, która studiowała w Zielonej Górze i nie zna Dariusza Kamysa. Jeśli nie osobiście, to przynajmniej z widzenia czy opowieści starszych kolegów. Bo nie mówimy tu o szklanym ekranie.

Wystarczy jedno słowo: Kamol! I od razu wszystko wiadomo. Ale przecież tak nie było zawsze. Mały Darek widział się w przyszłości za kierownicą. Po ukończeniu podstawówki chciał iść do zasadniczej szkoły samochodowej, by zostać mechanikiem. Widział się w tej roli, ewentualnie w roli kierowcy. No i pewnie by tak było, gdyby nie mama…

- A może byś tak chociaż maturę zrobił? – przekonywała.