Darmowa żywa choinka za oddaną krew. Miły prezent czekał na krwiodawców w Zielonej Górze

Akcja “Choinka dla życia” jest organizowana w czterdziestu różnych miastach na terenie całej Polski, dzięki współpracy Lasów Państwowych z Narodowym Centrum Krwi. W Zielonej Górze miała miejsce pod Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy ul. Zyty 21. Na oddających krew tego dnia czekało ponad 100 drzewek.

- Cieszy nas ogromnie możliwość uczestnictwa w takiej akcji, bo to jest sympatyczny sposób podziękowania honorowym dawcom krwi za to, co robią - mówił Krzysztof Piwowarczyk specjalista ds. promocji z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze. - Dziękujemy za to, że jesteście z nami przez cały rok.