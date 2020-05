Dawniej część fabryki i kultowe kino. Dziś Centrum Przyrodnicze i Planetarium Wenus. W tym roku obchodzą 5. urodziny. Jak się zmieniały?

Na początku XXI wieku kino zamknięto. Przez jakiś czas budynek stał pusty. Aż do 2014 roku, gdy rozpoczął się remont tego obiektu. Na inwestycję miastu udało się pozyskać dofinansowanie. W miejscu dawnego kina pojawiło się Planetarium Wenus. I... jak to zwykle wśród zielonogórzan bywa, wywołało sporo emocji. Część krytycznie oceniała elewację tego budynku, inni podkreślali, jak ważne jest to miejsce na mapie miasta. Miejsce, w którym popularyzowana jest nauka, przybliżane są tajemnice kosmosu. Zarówno starszym jak i młodszym mieszkańcom.