Dawniej w tym miejscu było targowisko, a teraz jest kompleks sportowo-rekreacyjny, z którego korzysta połowa Lubuskiego. Jak powstawał CRS?

Przenieśmy się w czasie. Jest rok 2008. Rozpoczęły się prace przy budowie krytej pływalni w Zielone Górze. Oprócz basenu, z rożnego rodzaju atrakcjami, powstaje hala sportowa spełniająca wszelkie kryteria, by można w niej rozgrywać międzynarodowe mecze. Koszt budowy hali i basenu to 141 mln zł. Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego idzie pełną parą. Co prawda, było małe obsunięcie spowodowane zmianą pojemności hali. Pierwotnie planowano cztery tysiące widzów, a będzie - pięć tysięcy. Konieczne okazały się poprawki w projektach. Dzięki temu powstał u nas jeden z największych tego typu obiektów w Polsce. Kompleks pochłonął nie - jak zakładał plan - 147 mln, a 154 mln zł. Obecnie Centrum Rekreacyjno-Sportowe w Zielonej Górze jest ważnym miejscem nie tylko dla zielonogórzan, ale i dla Lubuszan. Odbywają się tu mecze, koncerty, bale, imprezy! To co? Przenosimy się w czasie i wspominamy?

