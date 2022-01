Depresja to choroba. Nie można jej lekceważyć! Nieleczona może być bardzo groźna. W skrajnych przypadkach prowadzi do śmierci - objawy

Według Światowej Organizacji Zdrowia depresja jest chorobą śmiertelną. Szacuje się, że do końca 2020 roku będzie ona na drugim miejscu najczęstszych chorób, a do 2030 – na pierwszym. W Polsce na depresję choruje około 1,5 miliona osób. Jak odróżnić smutek od depresji?

Depresja to choroba. Nie można jej lekceważyć! Nieleczona mo...

Odczuwanie pewnego rodzaju melancholii, przygnębienia, smutku, jest czym naturalnym w naszym życiu. Zwykle towarzyszy temu pasmo niepowodzeń (problemy miłosne, brak pracy). Nie oznacza to jednak, że cierpimy na depresję. Przecież nadal podejmujemy decyzje i nic od wewnątrz nad nie blokuje. Z czasem negatywny nastrój w końcu ustępuje i znów się uśmiechamy, zaczynamy dostrzegać pozytywne strony życia, normalnie funkcjonujemy.

Depresja natomiast to stan, który utrzymuje się kilka tygodni, a nawet miesięcy. Może być punktem wyjścia do poważnych powikłań zdrowotnych, w skrajnych przypadkach targnięcia się na swoje życie, a nawet śmierci. Obecnie depresja jest tak popularna, że każdy z nas choć raz w życiu może spotkać osobę cierpiącą na nią.

Terapia jest lekiem na wszystko

Długotrwałe przygnębienie związane z tą chorobą jest niezależne od okoliczności. Jeśli każdego dnia (i ciągnie się to tygodniami, miesiącami) jesteś przygnębiony, apatyczny, obojętny na wszystko, zaniepokojony, to taki stan nazywamy właśnie depresją. Zarówno przy zwykłym stanie przygnębienia, jak i przy depresji znaczącą rolę w terapii odgrywają bliscy znajomi, rodzina (wiele osób wyraża chęć przebywania w towarzystwie czy rozmowy na temat problemów) i przede wszystkim lekarz do którego trzeba się udać!