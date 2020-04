Deptak zielonogórski sprzed blisko 50. lat. Niesamowite zdjęcia!

Zobaczcie deptak sprzed prawie 50. lat. Zobaczycie legendarny Kreślarz, sklepy, których już dawno nie ma, ale najbardziej uderzają ujęcia z góry, choć autor Czesław Łuniewicz nie miał drona. Zdjęcia nie mają dat. Tylko po tym, co prezentują, można w przybliżeniu określić lata, w których robił je Czesław Łuniewicz, znany i nie żyjący już fotograf. Po jego śmierci, zdjęcia trafiły do Archiwum Państwowego w Zielonej Górze. Na jednej fotce widać rok 1972 na plakacie zapowiadającym Festiwal Piosenki Radzieckiej, ale zdjęcia na pewno były robione w różnych miesiącach i prawdopodobnie latach. Dziś pokazujemy Wam kolejne kilkadziesiąt ujęć, tym razem z deptaka. Odnajdziecie tam ważne miejsca we wspomnieniach wielu zielonogórzan. Widać legendarny Kreślarz, wejście do księgarni przy ul. Żeromskiego i pobliski "spożywczak", który zmienił branżę w latach 90. Na kilku fotkach zobaczycie też stragan, który w letnich miesiącach stawał przy Żeromskiego i drugi u zbiegu ulic Mickiewicza i Żeromskiego. Bar "Niger" trwa na straży tego co dawne i dobre. Oby tak dalej, bo wciąż trzyma poziom pysznej kawy, lodów i deserów. Czesław Łuniewicz wyraźnie lubił zdjęcia z góry z widokiem na deptak, bo w archiwum jest ich bardzo wiele. Może odnajdziecie na zdjęciach kogoś z rodziny, znajomych, swoje znajome kąty... Oglądajcie, wspominajcie, pokazujcie dzieciom i wnukom. Tak zmieniało się centrum miasta. Zobacz również: Zielona Góra. Złoty skarb z Radzynia

Czesław Łuniewicz/Archiwum Państwowe w Zielonej Górze