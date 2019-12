Design to nie tylko ładny wygląd. 3 fakty o rzeczach codziennego użytku, które musisz poznać

Domorośli komentatorzy globalnych sukcesów kultowych produktów, jak iPhone i iPad czy – sięgając szerzej – iRobot Roomba lub IQOS – twierdzą, że wystarczy z przedu nazwy wstawić literkę „I”, sugerującą, iż produkt jest innowacyjny i/lub inteligentny. Eksperci wiedzą jednak doskonale, że trzeba czegoś więcej: by się przebić wśród milionów prezentowanych codziennie rzeczy i gadżetów, produkt musi mieć to „coś”. Na początek - musi być NAPRAWDĘ innowacyjny i inteligentny.

1. Najpierw Japonia

Tu ciekawa historia z Japonii. Jak powszechnie wiadomo, pracowici mieszkańcy Kraju Kwitnącej Wiśni potrafią, we wzorcowy wręcz sposób, łączyć wielki szacunek do tradycji z zamiłowaniem do innowacji i przełomowych technologii. Testują i akceptują – bądź nie – wiele nowatorskich urządzeń na długo przed obywatelami innych państw. Można więc ich gusty i zakupowe decyzje uznać nie tylko za barometr „technologicznej pogody” na Hokkaido, Honsiu, Kiusiu i Sikoku, ale i miarodajną zapowiedź tego, co wkrótce nadejdzie i upowszechni się gdzie indziej. Także nad Wisłą.