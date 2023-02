Detektyw Krzysztof Rutkowski zdradził, za ile chce sprzedać pałac w Szczepowie koło Głogowa. Cena robi wrażenie!

- Pałac wyceniłem na 10 milionów złotych. Niedługo przyjadę do Głogowa z pierwszymi klientami, którzy chcą go zobaczyć. Wówczas spotkam się też z waszą gazetą, ale tylko z waszą, i powiem o tym coś więcej – zaznaczył Krzysztof Rutkowski.

Pałac w Szczepowie koło Głogowa zostanie niebawem sprzedany? Znany detektyw Krzysztof Rutkowski, który jest jego właścicielem zdradził naszej gazecie, zaznaczając, że w Głogowie robi to wyłącznie dla nas, za ile chce go sprzedać.

Nie ma czasu na remonty, bo ratuje ludzkie życie

Pałac w Szczepowie jest własnością detektywa od 2016 roku. Rutkowski kupił go już kiepskim stanie, ale czas zrobił swoje. Kilka lat temu właściciel zdecydował się go sprzedać, bo szczerze przyznał, że nie ma czasu się nim zajmować, a do tego typu zadania trzeba też odpowiedniego człowieka z dużymi pieniędzmi.

Szczepów na mapie