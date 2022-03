Devyn Marble w Enei Zastalu BC Zielona Góra! Chce walczyć o mistrzostwo Polski

Paul Jackson nie zachwycił

O tych zmianach sporo mówiło się już od dłuższego czasu. Odejście Paula Jacksona nie mogło nikogo zdziwić, słychać było o tym w koszykarskim światku już od dłuższego czasu. Amerykański rozgrywający nie zachwycił praktycznie w żadnym ze spotkań. Na boisko w barwach Enei Zastalu BC wychodził w pięciu meczach Energa Basket Ligi. Średnio zdobywał 7,4 pkt. na mecz, notując 2,6 asyst, a grając średnio przez 15 minut. Sztab trenerski liczył na to, że Jackson wpasuje się w filozofię trenera Olivera Vidina. Po kilku spotkaniach stało się jednak jasne, że jest po prostu za słaby i nie pasuje do drużyny. Obie strony rozwiązały umowę za porozumieniem stron i koszykarz już wrócił do Stanów Zjednoczonych.