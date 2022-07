„Diabły” nie takie straszne. Żużlowcy Stelmetu Falubazu Zielona Góra rozgromili Niemców

Stelmet Falubaz Zielona Góra - Trans MF Landshut Devils 56:34

Zielonogórska drużyna musiała radzić sobie bez trenera Piotra Żyto, który dwa dni przed meczem został zwolniony przez zarząd klubu. Wydarzenie to zainspirowało kibiców Falubazu do przygotowania specjalnej meczowej oprawy. Jeden z transparentów zatytułowali: „Wypowiedzenie”, a dalej napisali: „Kibice Falubazu wypowiadają umowę Piotrowi Żyto w trybie natychmiastowy. Żegnamy”. Poniżej pojawił się jeszcze taki napis: „Rodzice – urlopy, dzieci na wczasy, Żyto w kolejkę do urzędu pracy”.