„Diabły" z Niemiec rozbite! Enea Falubaz Zielona Góra znów pokazał wielką moc

Enea Falubaz Zielona Góra – Trans MF Landshut Devils 62:28

Na własnym torze dobrze ścigają się również Niemcy, ale na wyjazdach wiele tracą ze swojej mocy, choć zdarzają im wyjątki, jak choćby zwycięstwo ekipy Devils w Gdańsku. - To mocno nieobliczalna i doświadczona drużyna, ma kto jechać. Kim Nilsson pod wpływem świetnego występu w Teterow podczas Grand Prix może będzie chciał się pokazać z dobrej strony. Są także Berge czy Huckenback, to moim zdaniem wysoka, europejska półka. Będą mieli się więc żużlowcy Falubazu z kim się pościgać, ale nie jest to przeciwnik, który im zagrozi – powiedział z kolei Krzysztof Cegielski, były żużlowiec, obecnie ekspert telewizji Canal+.

Wspomnianego przez „Cegłę” Kima Nilssona goście jednak nie wystawili do składu, a Kaia Huckenbacka stracili w szóstym wyścigu, po którym Falubaz prowadził już bardzo wysoko – 25:11. Reprezentant Niemiec wprawdzie nie upadł na tor, ale uczestniczył w ostrej „przepychance” na pierwszym łuku. Groźnie przewrócił się Michał Curzytek (na szczęście bez poważnych konsekwencji), a Huckenbeck zahaczył o jego motocykl i doznał urazu nogi.