Dieta w czasach pandemii koronawirusa, czyli jak nie przytyć podczas kwarantanny? To proste!

Po jakie produkty warto sięgać, szczególnie teraz, kiedy musimy zostać w domu? - Zawsze warto sięgać po zdrowe produkty. Teraz, kiedy mamy zdecydowanie więcej wolnego czasu możemy lepiej zaplanować nasze posiłki, by na talerzu było zdrowo i kolorowo. Możemy również kontrolować regularność naszych posiłków, a to właśnie z tym mamy największy problem będąc aktywnym zawodowo.

Co zrobić, by nie przytyć w tym trudnym czasie? O tym rozmawiamy z Aleksandrą Majsnerowską, dietetykiem klinicznym z FoodMed Centrum.

Na co jeszcze powinniśmy zwrócić uwagę? Na żywienie naszych dzieci. Kiedy pozostajemy z pociechami w domu i spędzamy z nimi cały dzień, możemy również ten czas wykorzystać na wprowadzanie zdrowych nawyków. Zachęcać ich do jedzenia dużej ilości warzyw i owoców.

Jak poradzić sobie ze stresem?

Pamiętajmy, że po jedzenie sięgamy bardzo często po to, by właśnie się odstresować. Nasza aktywność fizyczna uległa w tej chwili dużemu spadkowi, a osoby, które trudny dnia codziennego odreagowywały dotychczas w przyjemny dla siebie sposób, np. biegając, chodząc na zakupy, teraz mogą zacząć sięgać po słodycze. Ważne jest więc, by znaleźć sobie zajęcie w domowym zaciszu, które będzie działało na nas kojąco. Przebywając z resztą domowników powinniśmy także pozwolić sobie na chwilę samotności - to bardzo ważne. Czytajmy blogi, gotujmy zdrowo i cieszmy się czasem spędzonym w rodzinnym gronie.