Dla uczniów laptopy, dla seniorów zaś sprzęt rehabilitacyjny i wózki. Tak się pomaga mieszkańcom w gminie Świdnica

Gminna rada seniorów w Świdnicy prężnie działa, pomimo epidemii koronawirusa w Polsce. Dzięki jej inicjatywie udało się zebrać pieniądze na zakup wózków inwalidzkich dla starszych mieszkańców. To nie koniec prezentów w Świdnicy. Do uczniów mogą zaś trafić laptopy, by ułatwić im codzienną naukę. Z jakiego projektu jest to realizowane?

Gminna rada seniorów w Świdnicy zebrała pieniądze na zakup dwóch wózków inwalidzkich i rotora rehabilitacyjnego dla podopiecznych Domu Seniora w Świdnicy. Sprzęt został przekazany na ręce wójta Krzysztofa Stefańskiego i kierowniczki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - Anny Mierzwy. Jak podkreśliła Bogumiła Hajdasz, przewodnicząca GRS, jest to gest szczególny, ponieważ wsparty wieloma wpłatami mieszkańców gminy, w tym samych seniorów. To taki prezent od mieszkańców dla mieszkańców. Inicjatorzy akcji mają nadzieję, że uda się zebrać kolejne środki na pomoc najstarszym mieszkańcom gminy. Lubuszanie niosą pomoc potrzebującym: Aż 23 laptopy trafią do szkół w Słonem i w Świdnicy To nie były jedyne "prezenty", które w ostatnim czasie udało się przekazać mieszkańcom gminy Świdnica. Dokładnie 23 laptopy wraz z oprogramowaniem przekazała gmin do szkół w Świdnicy i w Słonem. Było to możliwe, dzięki uczestnictwie gminy w projekcie „Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Sprzęt odebrali dyrektorzy szkół w gminie: Lilianna Reimann i Waldemar Puchalski. Gmina złożyła wniosek na dofinansowanie zakupu w kwocie dokładnie: 59.999,87 zł. 60 tys. zł to była maksymalna suma dla Świdnicy, wyliczona proporcjonalnie do liczby uczniów w lokalnych szkołach. - Laptopy trafią do uczniów szkół podstawowych, którzy do tej pory nie mieli w domu sprzętu komputerowego, przez co zdalna nauka była niemożliwa oraz uczniów z rodzin wielodzietnych, w których większa liczba rodzeństwa korzysta z 1 komputera - tłumaczy urząd gminy. Szkoła Podstawowa w Słonem otrzymała 12 laptopów (9 laptopów dla uczniów nieposiadających komputera w domu, 3 laptopy do rozdysponowania dla uczniów z rodzin wielodzietnych) zaś Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świdnicy - 11 laptopów (7 laptopów dla uczniów nieposiadających komputera w domu, 4 laptopy do rozdysponowania dla uczniów z rodzin wielodzietnych).

