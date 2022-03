Dni otwarte Uniwersytetu Zielonogórskiego. Myślisz o studiach? Tutaj jest w czym wybierać!

- Serdecznie zapraszam na Wirtualne Dni Otwarte Uniwersytetu Zielonogórskiego w formule online, do czego zmusiła nas pandemia - wyjaśnia Małgorzata Ratajczak - Gulba kierownik Biura Promocji UZ. - Będziemy pokazywać co mamy do zaoferowania kandydatom na studia. Propozycje są bardzo ciekawe i bogate - zachęca Ratajczak – Gulba.

Na Facebooku

Od godziny 18:00 na profilu FB, w stworzonym wydarzeniu, będą prezentowane wydziały i koła naukowe UZ oraz sylwetki absolwentów, którym uczelniany dyplom ułatwił start w życiu zawodowym. Dziekani będą prezentować ofertę poszczególnych wydziałów, co też stanie się dobrą okazją do poznania wydziałowych władz, z którymi w przyszłości przyjdzie współpracować studentom. Koła naukowe będą prezentować i zachęcać do działania w nich sami studenci, a w cyklu “Konglomeraty” będzie można poznać absolwentów, którzy utożsamiają się z Uniwersytetem Zielonogórskim i powiedzą co zawdzięczają dyplomowi zielonogórskiej uczelni.