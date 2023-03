Dni Otwarte w liceach. Warto przyjść, porozmawiać, wziąć udział w atrakcyjnych zajęciach i poznać szkołę, by dobrze wybrać Leszek Kalinowski

W piątek, w sobotę czy w kolejny weekend warto wybrać się do... szkoły. Licea ogólnokształcące zapraszają nas do siebie, by pokazać to, co mają najlepsze. Taka wizyta i udział w zajęciach mogą pomóc ósmoklasistom w podjęciu właściwej decyzji, dotyczącej wyboru szkoły ponadpodstawowej.