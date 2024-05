Dni Otwartych Piwnic Winiarskich! Trzy wspaniałe dni od 30 maja do 1 czerwca |PROGRAM

Dni Otwartych Piwnic Winiarskich

Od 30 maja do 1 czerwca 2024 r. w Zielonej Górze odbędą się Dni Otwartych Piwnic Winiarskich! Przez trzy dni zostanie otwartych ponad 20 historycznych piwnic, gdzie blisko 40 lubuskich winnic zaprezentuje swoje wyroby. To niepowtarzalna okazja, by poznać winiarski świat ukryty w wiekowych piwnicach, zwykle niedostępnych do zwiedzania. Można porozmawiać z winiarzami, poznać tajniki produkcji wina i spróbować znakomitych trunków.

Wstęp do piwnic jest bezpłatny, a karnety degustacyjne można kupić tutaj: https://abilet.pl/wydarzenie/dni-otwartych-piwnic-winiarskich-12409