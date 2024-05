Dni Sulechowa już za kilka dni. Czeka nas wiele atrakcji! Tegoroczna gwiazda Agnieszka Chylińska!

Burmistrz Sulechowa Wojciech Sołtys i Dyrektor SDK w Sulechowie Agnieszka Łukaszenko zapraszają na Dni Sulechowa 2024!

Tegoroczne Dni Sulechowa odbędą się od 17 do 19 maja. 17 maja będzie odbywał się koncert naszej gwiazdy. W tym roku będzie nią Agnieszka Chylińska. Po koncercie naszej gwiazdy będzie można bawić się przy dźwiękach dyskotekowych do białego rana. Sobota to dzień dla naszych rodzin, strefy zabaw, spektakle, występy na scenie, czego kwintesencją będzie występ kabaretu Jurki i zespołu Piękni i Młodzi. A w niedzielę na finał SPODEK - Przegląd Orkiestr Dętych!