Dni wolne i długie weekendy 2023. To proste triki na przedłużenie sobie świątecznych dni

Grudzień to dobry moment, żeby dobrze przemyśleć sprawę przyszłorocznego urlopu. Najczęściej w styczniu pracodawcy wymagają już konkretnych deklaracji po to, aby wypoczynek zatrudnionych nie zakłócił porządku w firmach.

Zacznijmy od tego, że - co do zasady - pracownikom ze stażem do 10 lat przysługuje 20 dni urlopu wypoczynkowego, natomiast powyżej 10 lat - 26 dni.