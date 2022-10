Dni wolne od pracy 2023. Długie weekendy, najlepsze terminy na urlop. Kiedy wziąć wolne, by wypoczywać jak najdłużej?

Warto już teraz zajrzeć do kalendarza na 2023 r., by przekonać się, kiedy wypadają dni wolne i długie weekendy. Podpowiadamy, kiedy wziąć urlop, by wypoczywać jak najdłużej w nadchodzącym 2023 r. Na zdjęciu: majówka w Zakopanem, 2008.

Karolina Misztal / Polska Press, zdjęcie ilustracyjne