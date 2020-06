Do jesieni jeszcze daleko, a Czytelnik już wysyła nam zdjęcie, że w okolicy Zielonej Góry znalazł pierwszego grzyba!

Okres grzybobrania kojarzymy raczej z jesienią - wysyp pysznych prawdzików czy podgrzybków to bardziej czas od września czy października. W poprzednich latach to właśnie w tych miesiącach zasypywaliście nas zdjęciami Waszych zbiorów. Czasem imponowały one liczebnością, czasem wrażenie robił fakt, jakich rozmiarów grzyby udało Wam się znaleźć.

Grzybobranie 2019 w Lubuskiem. Są pierwsze prawdziwki. I to jakie! Gdzie się pokazały? Zdjęcia przysłał nam Grzegorz Kalbarczyk z Kosobudza

Miłośnicy tych grzybów jesienią mogą znaleźć tutaj prawdziwe okazy. Tak wyglądało zeszłoroczne grzybobranie: Uwaga, grzybiarze! W okolicach Deszczna i Ciecierzyc rosną gigantyczne sowy. Nie wierzycie, zobaczcie sami dopiero co znaleziony okaz

Przypominamy nasz poradnik, jak bezpiecznie zbierać grzyby w naszych lasach: