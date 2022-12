Do kiedy w szkołach wystawiają oceny na pierwsze półrocze? Co, jeśli po pierwszym semestrze mamy jedynkę? Wyjaśniamy

Do kiedy wystawianie ocen na 1. semestr w roku szkolnym 2022/2023?

[sc]Ratunku! Jestem zagrożony, czy mogę nie zdać przez jedynkę wystawioną na półrocze? [/sc] Oceny wystawiane po pierwszym semestrze to okresowe podsumowanie osiągnięć edukacyjnych ucznia. Nie mają jednak wpływu na promocję do następnej klasy. Ocena niedostateczna z danego przedmiotu jest jednak informacją dla ucznia o potencjalnym zagrożeniu niezdania do następnej klasy, jeżeli nie polepszy swoich wyników.

[sc]Co zrobić, jeśli ma się jedynkę na 1. semestr?[/sc]

Znając swoje oceny cząstkowe, uczeń może oszacować, jaka ocena zostanie mu wystawiona oraz w miarę możliwości przygotować się do jej poprawy. Nauczyciel o prawdopodobieństwie wystawienia oceny niedostatecznej także informuje ucznia wcześniej. To z nauczycielem danego przedmiotu należy rozmawiać o możliwościach poprawy oceny oraz ustalić formę i termin zaliczenia. Może to być np. poprawa kartkówki lub sprawdzianu, przygotowanie projektu, aktywność na lekcjach, udział w konkursie przedmiotowym itd.

[sc]Ile trwa drugi semestr? Przypominamy kalendarz roku szkolnego 2022/2023 [/sc]

Drugi semestr, dla niektórych rozpocznie się tuż przed feriami, dla innych po przerwie zimowej. Zakończenie drugiego semestru, a więc także roku szkolnego 2022/2023 przypada na piątek 23 czerwca. Oceny końcoworoczne będą wystawiane wcześniej. O proponowanych ocenach na koniec roku uczniowie powinni dowiedzieć się jeszcze w maju.

