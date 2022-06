Do Zielonej Góry zlecą się Osy – kultowe skutery PRL-u. Będzie można je zobaczyć przy Bachusie

Polska Wełna to jest hit! Zobacz zdjęcia i filmy!

Osy popularne w Indiach i Polsce

Dzięki zawieszeniu kół na wleczonych wahaczach i nisko usytuowanemu środkowi ciężkości komfort jazdy Osą był wysoki. Sprzyjały temu duże 14-calowe koła, ułatwiające jazdę w terenie Z czasem pojawił się nowy model, miał większy silnik. Plany były takie, by wprowadzać kolejne zmiany łącznie z elektrycznym rozrusznikiem. Osy cieszyły się popularnością w Indiach, gdzie były eksportowane. Potem skuter można było kupić także w kraju. Jednak w 1965 produkcję Osy zakończono. Obecnie pasjonaci tych pojazdów, mogą je nabyć – w stanie do remontu – za około 10 tys. zł. Te zmodernizowane kosztują nawet do 40 tys. zł.