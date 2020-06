Dobra wiadomość dla rodziców zielonogórskich maluchów. Niektóre miejskie przedszkola skracają przerwę urlopową, by dłużej zająć się dziećmi

Pierwszy dzień egzaminów ósmoklasisty. Polski był na luzie

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego odbył się we wtorek, Do testów przystąpiło do niego ponad 347,7 tys. uczniów z ponad 12,4 tys. szkół podstawowych w kraju, w tym 316 lubuskich podstawówek. Środa to egzamin z matematyki, a czwartek z języka obcego.