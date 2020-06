Dobre wieści dla pacjentów. Nowoczesna pracownia hemodynamiki za 10 mln zł już jest gotowa!

Dzięki nowej pracowni hemodynamiki możliwe będą wysokospecjalistyczne świadczenia medyczne w kardiologii, chirurgii naczyniowej, neurochirurgii, położnictwie i ginekologii oraz neurologii. Pracownia - warta 10 mln zł - zacznie działać 1 lipca br.

Czy to oznacza, że do tej pory pacjenci Szpitala Uniwersyteckiego byli pozbawieni takiej pracowni? Nic z tych rzeczy. W lecznicy funkcjonowała taka placówka, ale była ona prywatna. Szpital podpisał z nią umowę, która się teraz skończyła. Do tego czasu lecznica postanowiła mieć już własną pracownię, podwójną z dwoma angiografiami (technika obrazowania medycznego wykorzystywana do wizualizacji wnętrza naczyń krwionośnych oraz organów ciała). Pracownia hemodynamiki powstała zaledwie w pół roku Pracownia hemodynamiki powstała w pomieszczeniach na parterze głównego budynku. Tam, gdzie do niedawna był m.in. gabinet prezesa, sekretariat. Administracja przeniosła się do małego budynku przy lecznicy, gdzie znajdował się Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień. Łączący niegdyś oddziały urologii i neurologii korytarz też został zaadoptowany na potrzeby pracowni hemodynamiki.

- Będziemy mogli wykonywać wiele bezinwazyjnych zabiegów z zakresu kardiologii, neurochirurgii, neurologii, chirurgii naczyniowej, ale też ginekologii, urologii. Pacjenci mogą liczyć na pomoc m.in. w przypadku udarów, zabiegów na sercu czy naczyniach w różnych obszarach ciała – mówił prezes Szpitala Uniwersyteckiego dr Marek Działoszyński.

Kiedy pierwszy zabieg? Pierwszy pacjent ma być operowany w nocy z 31 czerwca na 1 lipca.

– To chyba najważniejsze miejsce w szpitalu. Choroby układu krążenia zbierają największe żniwo, zaraz po chorobach nowotworowych. Niesłychanie potrzebna pracownia dla Lubuszan. Dodatkowo wielki plus za pozyskanie przez szpital wysokospecjalistycznej kadry – podkreślała marszałek Elżbieta Anna Polak.

Firma z Leszna bardzo dobrze się spisała Pracownię od podstaw stworzyła firma Partner 4 Medicine z Leszna. Prezes Adrian Michalak zauważył, że angiografy, które zostały tu zamontowane to sprzęt z najwyższej półki. Innowacyjne, z minimalną dawką promieniowania, dbają o zdrowie i komfort pacjenta, ale też bezpieczeństwo personelu.

Kierownik pracowni, dr n. med. Jan Węgłowski, zaznaczył, że spełnia ona najwyższe światowe standardy.

– Będziemy prowadzić tu m.in. dyżury zawałowe 24 godziny przez siedem dni.

Dr n. med. Bartosz Żabicki, zastępca kierownika pracowni, dodał: - Mając taką infrastrukturę mamy możliwość leczenia kompleksowego chorób serca i naczyń, jesteśmy przygotowani, by leczyć wszystkie patologie naczyniowe. Radiologia zabiegowa to także zabiegi na drogach żółciowych, zabiegi urologiczne, ginekologiczne, onkologiczne. Największym wyzwaniem będzie jednak leczenie ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą trombektomii mechanicznej.

Czym jest pracownia hemodynamiki W tego typu pracowni przywraca się sprawność układu krwionośnego pacjentów ze schorzeniami zarówno serca, mózgu, kończyn jak i pozostałych organów i układów.

- W ramach kardiologii m.in. będzie tu wykonywana diagnostyka inwazyjna i leczenie zawałów (koronarografia i koronaroplastyka);

- W neurochirurgii - m.in. zabiegi endowaskularne w chorobach naczyń mózgowych;

- W chirurgii naczyniowej - m.in. zabiegi endowaskularne naczyń obwodowych oraz endowaskularne zaopatrzenie tętniaka aorty piersiowej, brzuszno – piersiowej i brzusznej;

- W położnictwie i ginekologii - m.in. embolizacja narządowa bez użycia leków, a w neurologii - trombektomie.

Ile kosztowała pracownia hemodynamiki? Koszt jej utworzenia to niemal 10 mln zł, z czego zakup aparatury pochłonął ponad 6 mln zł (w tym angiograf kardiologiczny za 2,7 mln i angiograf naczyniowy za 3,3 mln zł). Inny zakupiony sprzęt to m.in. kardiomonitory, defibrylatory, aparat USG i aparat do znieczuleń. Reszta to koszt prac projektowych i budowlanych wraz z wyposażeniem. Źródło finansowania – kredyt plus środki własne.

Zalety posiadania przez szpital własnej pracowni hemodynamiki:

- możliwość rezygnacji ze świadczeń w pracowni radiologii zabiegowej zewnętrznej firmy (przez wiele lat były one realizowane na terenie szpitala, jednak przez podwykonawcę)

- realizacja wysokospecjalistycznych świadczeń finansowanych przez NFZ

- realizacja celów dydaktycznych wobec studentów kształcących się w ramach Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego

- wprowadzanie nowych technik i metod leczenia, rozwój medycyny w regionie

- posiadanie pracowni jest warunkiem realizacji ministerialnego programu leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą trombektomii mechanicznej (woj. lubuskie jest jedynym regionem w kraju, gdzie żadna placówka nie realizuje tego programu i Lubuszanie musza wyjeżdżać do innych ośrodków). ZOBACZ TEŻ

