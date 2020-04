Dobre wieści z zielonogórskiego szpitala. Dzięki testom na koronawirusa, które trafią do lecznicy, szybciej poznamy wynik badań

Co z faktem, że od paru dni w Lubuskiem nie ma nowych, potwierdzonych testami, zakażeń? Lekarze są bardzo ostrożni i nie popadają w hurraoptymizm.

Czy wszyscy pacjenci z koronawirusem muszą przebywać na oddziale zakaźnym?

- W połowie marca postawiliśmy specjalny namiot pod oddziałem zakaźnym i przed głównym budynkiem - wyjaśnia rzeczniczka zielonogórskiego szpitala. Do tego pierwszego udają się osoby, z niepokojącymi objawami, które mogą (ale nie muszą!) wskazywać, że pacjent jest zakażony koronawirusem. - Jeżeli lekarze widzą wskazania, są jakieś niepokojące objawy, to wtedy wymaz jest pobierany - słyszymy w szpitalu. Pacjenci w gorszym stanie są przyjmowani na oddział zakaźny.

Natomiast wszyscy pozostali, po pobraniu próbki do badań, są odsyłani z odpowiednimi zaleceniami do domu. Tam muszą dostosować się do wszelkich obostrzeń i czekają na wynik. Od niego zależą dalsze kroki.