Dokładnie rok temu ulicami Zielonej Góry przeszedł Marsz Równości. Co będzie z wydarzeniem w tym roku? Jakie plany ma Instytut Równości?

Dokładnie rok temu w Zielonej Górze odbył się II Marsz Równości. Instytut Równości 1 czerwca 2019 roku zorganizował nie tylko wielki przemarsz ulicami miasta, ale też piknik, rozmowy, pogadanki. Jak to się stało, że to właśnie Zielona Góra była pierwszym miastem na mapie województwa, w którym zaczęto organizować akcje z myślą o społeczności LGBT?

Marsz Równości w Zielonej Górze. Jak do niego doszło? Zanim jednak o zeszłorocznym wydarzeniu, najpierw parę słów o tym, jak to się stało, że w Zielonej Górze doszło do organizacji takich wydarzeń. Dokładnie 20 października 2018 roku ulicami Zielonej Góry przeszedł pierwszy Marsz Równości. Jak to często bywa, wszystko zaczęło się od przypadku. - Szukałem osób, z którymi mógłbym wynająć busa, by dojechać na Marsz Równości w Poznaniu - wyjaśnia Kacper Kubiak, wiceprezes Instytutu Równości. - Dotarło to do pewnych osób, one przekazały mi kontakt do Mateusza Krobskiego (dziś prezesa Instytutu - dop. red.). Zgadaliśmy się. Wyszedł temat marszu. Nie znałem jeszcze Mateusza osobiście, ale już powiedziałem: "dobra, robimy taki w Zielonej Górze".

Czytaj także Zielona Góra na tęczowo. Już 20 października

Organizatorzy I Marszu Równości w Zielonej Górze odczuwali potrzebę mówienia głośno o tym, co ich boli.

- To było zaraz po tym, jak wróciłem z Holandii, gdzie mieszkałem - mówi Kacper Kubiak. - Atmosfera w Polsce bardzo mnie wtedy uderzyła. Postanowiłem coś z tym zrobić. Nie mogłem nie zareagować. Z pomysłu narodziło się wydarzenie. I Marsz Równości w Zielonej Górze przeszedł więc ulicami miasta. Wzięło w nim udział kilkaset osób. Nie tylko z województwa, ale i różnych rejonów kraju.

Marsz Równości w Zielonej Górze. - Wolność, miłość, tolerancja! - krzyczeli uczestnicy Tęczobrania 2018 [ZDJĘCIA, WIDEO] - Czuję, że tworzymy historię – mówił wtedy Mateusz Krobski, tuż przed startem marszu w Zielonej Górze. – Jestem gejem, nie jestem pedofilem. Nie godzę się na takie traktowanie, poniżanie i spychanie na margines.

Za marszem szła, w bezpiecznej odległości kontrmanifestacja. Jej uczestnicy modlili się w spokoju. Finał akcji był na placu Bohaterów. Wszystko odbyło się w pokojowej atmosferze.

Za marszem równości ulicami Zielonej Góry przeszedł marsz jego przeciwników. Dlaczego wzięli udział w kontrmanifestacji? II Marsz Równości w Zielonej Górze, czyli mnóstwo wydarzeń i wielki piknik na Piast-Polanie Zachęceni sukcesem pierwszego wydarzenia, wolontariusze Instytutu Równości postanowili zorganizować w Zielonej Górze II Marsz Równości. Na datę akcji wybrali 1 czerwca 2019 roku.

- Drugi Marsz Równości w Zielonej Górze był już z piknikiem - mówi Kacper Kubiak. - Ta formuła się sprawdziła. Kolorowy II Marsz Równości przeszedł ulicami naszego miasta. Byliście na wydarzeniu? Zobaczcie zdjęcia z akcji! [ZDJĘCIA] Jednak zanim doszło do II Marszu Równości w Zielonej Górze nie zabrakło dyskusji. Niektórym nie podobała się data wydarzenia, czyli 1 czerwca, Dzień Dziecka. Mówili, że wybór właśnie tego terminu jest kontrowersyjny. Organizatorzy odpierali zarzuty...

- To była dla nas okazja do pokazania, że osoby LGBT też mają dzieci - mówi Kacper Kubiak. - Że takie rodziny istnieją. Nie mieści mi się w głowie, że ktoś naszą decyzję, by marsz odbywał się 1 czerwca, mógł uznać za kontrowersyjną. Nikt nie zrobił go w Boże Ciało, w Zielone Świątki. Każdy marsz i każda instytucja zawsze to uwzględnia, ustalając datę marszu. By nie wzbudzać żadnych kontrowersji. A Dzień Dziecka to święto międzynarodowe, nie kojarzy się z Kościołem, ale opieką i prawami dzieci. Mateusz Krobski, organizator marszu równości w Zielonej Górze, odpiera zarzuty radnego Piotra Barczaka

Tak było podczas II Marszu Równości:

W II Marszu Równości w Zielonej Górze ostatecznie wzięło udział kilkaset osób. Nie było zresztą tylko samego przemarszu, ale cały Festiwal Równości: łącznie ze wspomnianym piknikiem, pogadankami, wystąpieniami i imprezą na zakończenie.

Tak było na wielkim pikniku na Piast-Polanie, który odbywał się w ramach Festiwalu Równości [ZDJĘCIA] III Marsz Równości w Zielonej Górze, czyli jak epidemia koronawirusa pokrzyżowała plany Tegoroczny Marsz Równości, jeszcze przed epidemią koronawirusa, otrzymał podwójny patronat - prezydenta Zielonej Góry Janusza Kubickiego i marszałek województwa - Elżbiety Anny Polak. Zielona Góra. Tegoroczny Marsz Równości dostał też oficjalny patronat marszałek Elżbiety Anny Polak. Organizatorzy się cieszą! [ZDJĘCIA] - To wiele mówi o naszym regionie - zauważa Kacper Kubiak i podkreśla, że chciał, by na tegorocznym marszu równości pani marszałek powiedziała kilka słów. - To dla ludzi jest ważne i do nich przemawia, gdy czują wsparcie polityków i ludzi rządzących. Takie wsparcie daje im energię.

Wolontariusze Instytutu Równości podkreślają, że specyfika naszego regionu jest bardzo wyjątkowa, Zielona Góra wyróżnia się pozytywnie na tle innych miast. Przykre incydenty? – Nie przypominam sobie – mówi wiceprezes Instytut. – Żadnych starć nigdy nie było. Owszem, odbywały się kontrmanifestacje, ale nikt nie krzyczał, spokojnie przechodziliśmy obok siebie. Na marszach w Krakowie czy we Wrocławiu wygląda to zupełnie inaczej. Nie brakuje ostrych słów, armatek wodnych, interwencji policjantów.

A w Zielonej Górze współpraca między Instytutem Równości, a Policją czy Centrum Zarządzania Kryzysowego przebiega bez zarzutu. Pandemia sprawi, że kolejny Marsz Równości w Zielonej Górze się nie odbędzie? Obecna sytuacja związana z koronawirusem sprawiła, że wiele imprez trzeba było odwołać. Jednak Instytut Równości się nie poddaje.

- W najgorszym wypadku w tym roku zrobimy tylko przemarsz bez muzyki - mówi K. Kubiak. - Na pewno będziemy chcieli zrobić w tym roku III Marsz Równości w Zielonej Górze. W jakiej formie? Tego jeszcze wciąż nie wiem. Zielonogórzanie pytają, czy impreza się w tym roku odbędzie Już teraz do Instytutu Równości zaczynają spływać pytania, czy w tym roku marsz się odbędzie. - To miłe, że dla wielu osób Marsz Równości jest ważną datą naszego zielonogórskiego kalendarza - mówi Kacper Kubiak. - I że widzi nas coraz więcej osób. Bo i o zielonogórskich marszach sporo się mówi. To ważne, że mamy wsparcie i wielu sojuszników.

Marzenia osób zaangażowanych walkę o prawa społeczności LGBT? Żeby było normalnie Działacze Instytutu Równości w Zielonej Górze mają parę marzeń. - Przez ostatnie 30 lat nie zrobiliśmy jako kraj absolutnie nic, jeśli chodzi o prawa społeczności LGBT - mówi Kacper Kubiak. - Gorzej, że przy okazji wyborów pojawiają się kandydaci, którzy sugerują, że LGBT jest synonimem zła. Powielane są pewne mity. Życzyłbym sobie, żeby była tolerancja, równość małżeńska, by była swobodna adopcja dzieci. Chcemy naszą akcją billboardową pomóc w odbiorze. Nie chcemy wprowadzać nowych światopoglądów. Osoby chociażby homo czy biseksualne istnieją przecież w społeczeństwie. Życzyłbym sobie, żeby wreszcie w naszym kraju była chęć ich zrozumienia i akceptacja.