Doktor Zbysław Kopyść został patronem Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Zielonej Górze. Jak wspominają go współpracownicy, rodzina?

W tym miesiącu Zbysław Kopyść, gdyby żył, skończyłby 100 lat. We wtorek, 14 marca br. w Centrum Zdrowia Matki i Dziecka zebrali się dawni współpracownicy, przyjaciele, rodzina i wielu gości, by uczcić pamięć wieloletniego ordynatora zielonogórskiej pediatrii. Placówka otrzymał jego imię, a wniosek w tej sprawie złożyła Okręgowa Izba Lekarska.

Zbysław Kopyść był wymagającym i emaptycznym szefem

– Jestem dumny z tej uroczystości. Ojciec zawsze będzie dla mnie wzorem, był dobrym człowiekiem – mówił ze wzruszeniem syn Marek Kopyść. – Pamiętam, jak w latach 50. Przyjechaliśmy do Zielonej Góry. Jaka tu była ruina, i ile wysiłku ojciec włożył, by wszystko jak najlepiej zorganizować. Często był zamyślony i smutny, bo na wszystko brakowało pieniędzy. Wieloletnia kierownik Klinicznego Oddziału Pediatrii Szpitala Uniwersyteckiego Kazimiera Kucharska-Barczyk, podkreślała, że dr Kopyść to był wielki autorytet, od którego się można było wiele nauczyć. – Był wymagającym szefem, ale jednocześnie bardzo empatycznym. O postępowaniu z dzieckiem zawsze mówił, że należy traktować każde jak swoje – wspominała K. Kucharska-Barczyk. - Dla szefa było ważne „być”, a nie „mieć”. Bardzo dbał o małych pacjentów, ale także o nas, lekarzy. Pytał mnie np. czy dobrze się dziś ubrałam, bo na dworze jest mróz. A potem, czy napisałam już referat. Zależało mu, byśmy się wszyscy zawodowo rozwijali. Był znany w całej Polsce. Kiedy przyjeżdżaliśmy na zjazdy, konferencje naukowe nie mówiono o nas, że jesteśmy z zielonogórskiego ośrodka, ale że jesteśmy „tymi od Kopyścia”

Patron Centrum Zdrowia Matki i Dziecka powalał inteligencją i humorem

– Doktora Kopyścia poznałem, będąc na stażu. Cały czas mam w pamięci to, że „zabił” mnie swoją inteligencją i poczuciem humoru – wspominał Antoni Ciach, dyrektor ds. lecznictwa Szpitala Uniwersyteckiego. Prezes Okręgowej Izby Lekarskiej dr n.med. Jacek Kotuła, podkreśla, że prócz tego, że doktor Kopyść był fantastycznym specjalistą, był też wspaniałym nauczycielem przyszłych pokoleń lekarzy, a poza tym był niesamowicie zaangażowany w pracę samorządu lekarskiego. Dbał także niesamowicie o ku Marek Działoszyński, prezes Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze zacytował też list Mariana Krawczyńskiego, konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pediatrii w latach 1975-2012: „Dla mnie doktor medycyny Zbysław Kopyść pozostanie wybitnym pediatrą, klinicystą i pasjonatem naukowcem z wyboru, a nie z obowiązku. Znaczną część swojego życia poświęcił szczególnie interesującej go dziedzinie: rzadkim zespołom chorobowym i wadom wrodzonym”.

Ordynator pediatrii autorem wielu publikacji naukowych

Wojewódzki konsultant ds. pediatrii, dr n. med. Tomasz Jarmoliński mówił o działalności naukowej patrona CZMiD: - Pod redakcją doktora Koyścia powstało „Kompendium zespołów i rzadkich chorób dziecięcych”. Była to przełomowa, wizjonerska publikacja dla lekarzy i studentów medycyny. To był w tych czasach chyba najwybitniejszy polski podręcznik medyczny, dlatego że doganiał współczesność. I napisany był piękną polszczyzną, dobrze się go czytało, mimo że to przecież kompendium wiedzy.

