Domowa vegeta - sprawdzony przepis. Po jakie przyprawy najchętniej sięgają Polacy?

Bez jakiej przyprawy nie wyobrażacie sobie gotowania?

Pesto z czosnku niedźwiedziego to niebo w gębie. Prosty przepis poleca Plate by Kate

Jak zrobić domową wegetę?

Domowa vegeta to mieszanka suszonych warzyw i ziół. Można dodać do niej odrobinę soli lub nieaktywnych płatków drożdżowych. Najczęściej domowa vegeta służy do doprawiania zup, sosów i pasztetów. Gotowa domowa vegeta nadaje się do słoików. Suszona przyprawa warzywna wytrzyma nawet kilka miesięcy trzymana w suchym miejscu.