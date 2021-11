Domowy rosół rozgrzewa i wzmacnia odporność. Przepis na pyszny bulion. Kalorie i właściwości odżywcze rosołu Katarzyna Puczyńska

Domowy rosół jest pyszny, sycący i bardzo zdrowy. Sprawdź nasze porady, jak go przygotować.

Dobroczynne działanie domowego rosołu znane jest od lat. Gdy pojawiał się katar, grypa czy przeziębienie, nasze mamy i babcie podawały go choremu na wzmocnienie. Z tą mądrością nie ma co polemizować! Co ważne, ciepły bulion rozgrzewa, a z dodatkiem warzyw, mięsa i makaronu - może stanowić pyszny, sycący posiłek tak nam potrzebny, szczególnie jesienią i zimą. Sprawdź nasz przepis na domowy rosół. Piszemy też, ile taki wywar ma kalorii i jakie właściwości odżywcze.